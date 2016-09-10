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صناع الحياة تستعد لتوزيع 25 رأس أضحية بقرية الكونتلا بسيناء

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صناع الحياة تستعد لتوزيع 25 رأس أضحية بقرية الكونتلا بسيناء صناع الحياة تستعد لتوزيع 25 رأس أضحية بقرية الكونتلا بسيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مؤسسة "صُنّاع الحياة" عن استعدادها لتوزيع 25 رأس أضحية على الأهالى فى قرية الكونتلا بوسط سيناء، وأوضح بيان للمؤسسة أنها تواصل جهودها فى دعم وتنمية القرى الأكثر فقرًا فى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع المحافظ اللواء عبدالفتاح حرحور، وعدد من كبار القبائل، حيث تستعد المؤسسة فى حضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتور محمد يحيى، لذبح أكثر من 25 رأس أضحية لتوزيعها على أهالى قرية الكونتلا وسط سيناء.

وأشار البيان أن قرية "الكونتيلا"، تعتبر من القرى الأكثر احتياجًا فى شمال سيناء، حيث تبعد عن أقرب تجمع حضرى (مدينة نخل) مسافة 30 كم، ويعيش أهلها على الرعى والزراعة البدائية، كما لا يوجد عمل ثابت للشباب ويعتمدون على الرعى أو العمل فى المزارع.

وجاء فى البيان أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحى على 650 أسرة داخل القرى، كما سيتم تجهيز منطقة كاملة لإقامة مهرجان للأطفال به ملاه ومسرح للعرائس ومجهز بكافة الألعاب التى يحتاجها الأطفال، وذلك فى حضور ممثل عن القوات المسلحة.

وأوضحت المؤسسة أن اليوم سيبدأ بصلاة العقيد فى حضور أحد أئمة وزارة الأوقاف وممثلى القوات المسلحة ورئيس مجلس أمناء صناع الحياة الدكتور محمد يحيى متطوعين من 9 محافظات بعدها سيبدأ ذبح الأضاحى الـ25 والتى تزن 1800 كيلو وتوزيعها على 650 أسرة من أهالى القرية.


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