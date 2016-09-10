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تحديد 36 ساحة لصلاة العيد بشمال سيناء

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تحديد 36 ساحة لصلاة العيد بشمال سيناء تحديد 36 ساحة لصلاة العيد بشمال سيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

قال الدكتور أمين عبد الواجد أمين، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، إن مديرية أوقاف بالمحافظة حددت 36 ساحة لصلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء فى تصريح صحفى، أنه تم تحديد أماكن الساحات بواقع 7 ساحات بمركز العريش و22 ساحة بمركز بئر العبدورمانة و3 ساحات بمركز نخل، وساحة بكل من مراكز الشيخ زويد ورفح والحسنة والقسيمة، كما تم تخصيص خطيب أصلي وآخر احتياطى ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد، بجانب فتح جميع المساجد على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد.

وأوضح أنه تم تحديد 44 نقطة بجوار المساجد لتجميع جلود الاضاحى بالتعاون مع المحافظة ومديرية والشباب والرياضة لصالح وزارة الصحة.


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