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ضبط قيادى إخوانى مطلوب على ذمة قضايا وبحوزته 3.5 طن سكر بمنزله ببنى سويف

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ضبط قيادى إخوانى مطلوب على ذمة قضايا وبحوزته 3.5 طن سكر بمنزله ببنى سويف ضبط قيادى إخوانى مطلوب على ذمة قضايا وبحوزته 3.5 طن سكر بمنزله ببنى سويف

>بنى سويف : هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر شمال محافظة بنى سويف، برئاسة الرائد محمد الخولى من ضبط إخوانى مطلوب على ذمة قضايا، وبحوزتة 3.5 طن سكر داخل منزله.

وتلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف، اخطاراً من اللواء خلف حسين مدير ادارة البحث بالمديرية، بقيام  القيادى الاخوانى البارز "محمد .أ.ع  "-47 سنة والمطلوب ضبطه واحضارة فى عدة قضايا من بينها الانضمام لجماعة محظورة والمشاركة فى تظاهرات غير مرخصة.

وعلى الفور هاجم الرائد محمد الخولى رئيس مباحث ناصر على راس قوة من وحدة مباحث المركز منزل المتهم وتم ضبطه وبحوزته 3.5 طن سكر قام المتهم بتخزينهم بمنزلة لتعطيش السوق، ورفع سعره بهدف تحريض المواطنين على النظام الحالى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحويلها إلى مديرية تمهيدا لبيعها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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مصر 365

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