“رونالدو” عن تشافي : يحاول تصدر أغلفة الصحف

شن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، هجومًا عنيفًا على أسطورة نادى برشلونة تشافى هيرنانديز، عقب مهاجمة الأخير له مؤخرًا، مؤكدًا أن نجم البلاوجرانا تحدث عنه من أجل الظهور فى وسائل الإعلام ومحاولة تصدر أغلفة الصحف.

وقال “رونالدو” فى تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام أوساساونا ” تشافي ؟ يلعب في قطر أو لا أدرى أين يلعب، كل من يريد تصدر الصحف يتحدث عن رونالدو”، مضيفًا ”صحيح تشافي حقق ألقاب في مسيرته لكن كم مرة فاز بالكرة الذهبية.. لكن أنا فزت بها ثلاث مرات”.

وكان تشافى قد رفض مقارنة رونالدو بغريمه التقليدى ميسي حيث قال فى تصريحات قبل يومين “فقط الأحمق لا يعترف بأن كريستيانو رونالدو لاعب استثنائي، لكنه ليس محظوظًا لأنه ولد في نفس وقت ميسي، والجمهور الوحيد الذي يقارن كريستيانو بميسي فقط جمهور مدريد، لكن ميسي لا يقارن مع أحد”.