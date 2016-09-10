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ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية في «البريميرليج»

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ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية في «البريميرليج» ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية في «البريميرليج»

فرمينيو يحرز هدفه الشخصي الثاني

حقق نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، فوزًا عريضًا على ضيفه ليستر سيتى بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وافتتح روبرتو فيرمينو أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 13، ثم أضاف ساديو ماني الثاني في الدقيقة 31، قبل أن يقلص جيمى فاردى نجم ليستر أهداف المباراة في الدقيقة 38، ثم أحرز آدم لالانا الهدف الثالث لليفر في الدقيقة 56، قبل أن يختتم فيرمينو أهداف المباراة في الدقيقة 88 من أحداث اللقاء.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 7 نقاط محتلًا المركز الخامس، بينما توقف رصيد ليستر عند 4 نقاط فى المركز الـ15.

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