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ثاني تجارب البدري.. الأهلي يفوز وديا على الشرقية بهدف نيدفيد

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ثاني تجارب البدري.. الأهلي يفوز وديا على الشرقية بهدف نيدفيد ثاني تجارب البدري.. الأهلي يفوز وديا على الشرقية بهدف نيدفيد

فاز فريق الأهلي بهدف مقابل لاشيء أمام الشرقية وديا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في ثاني تجارب حسام البدري.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الـ17 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

أول تجارب البدري انتهت بفوز الأهلي على حساب الشمس بثنائية مقابل لاشيء، قبل أن يفوز في التجربة الودية الثانية بهدف على حساب الشرقية.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كريم نيديفيد في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بعد عرضية مؤمن زكريا.

وشهدت المباراة مشاركة جونيور أجاي لأول مرة مع الأهلي قبل أن يخرج في الشوط الثاني ويشارك عماد متعب بديلا له.

كما ظهر محمد حمدي زكي في الشوط الثاني بدلا من ميدو جابر وأحمد عادل بدلا من إكرامي وصبري رحيل بدلا من علي معلول كتغييرات الشوط الثاني.

تغييرات شهدت أيضا خروج أكرم توفيق ومشاركة حسام غالي ومشاركة عمرو السولية بدلا من حسام عاشور وحسين السيد بدلا من مؤمن وصالح جمعة بدلا من صاحب الهدف نيدفيد.

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