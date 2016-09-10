الإسماعيلي يفوز على قنا 3-0

فاز الإسماعيلي على قنا 3-0 في ختام استعدادات الفريق لافتتاح الدوري الممتاز.

وفاز الإسماعيلي بهدفي عماد حمدي وخالد عيد هدف.

ويواجه الإسماعيلي الأهلي يوم 17 سبتمبر في الجولة الأولى من البطولة.

وقال عماد سليمان مدرب الفريق لـFilGoal.com إنه استقر على معظم مراكز التشكيل الأساسي أمام الأهلي من خلال مباراتي مصر للمقاصة وقنا الوديتين

وأضاف "أما باقي المراكز سأحددها خلال التدريبات قبل مواجهة الأهلي".

وأكمل "سأكمل تأهيل إيمانويل بناهيني وتوريك جبرين بعد عودتهما المتأخرة، أتمنى أن يشاركوا أمام الأهلي ولو لفترة قصيرة".