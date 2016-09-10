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بالفيديو - إبراهيموفيتش يوجه رسالة إلى ميدو.. و ' المشاكس ' يرد

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بالفيديو - إبراهيموفيتش يوجه رسالة إلى ميدو.. و ' المشاكس ' يرد بالفيديو - إبراهيموفيتش يوجه رسالة إلى ميدو.. و ' المشاكس ' يرد

وجه زلاتان إبراهيموفيتش الأسطورة السويدية ومهاجم مانشستر يونايتد رسالة إلى أحمد حسام "ميدو" زميله الأسبق في أياكس والمحلل المصري في قنوات beIN.

وقال إبراهيموفيتش: "أوجه تحية كبيرة إلى ميدو. لم ألتق به منذ وقتا طويلا".

وأضاف خلال رسالته إلى ميدو والتي عرضها الأستوديو الرئيسي التحليلي لمباريات السبت من الدوري الإنجليزي على beIN "قضينا سويا أوقات رائعة في أياكس. كنا الثنائي المشاكس (bad boys)".

وواصل "ولكننا نجحنا في صناعة الفارق دائما. كنا أصدقاء خارج الملعب أيضا. ثنائي مجنون".

وأتم "اشتاق لتواجده معي داخل وخارج الملعب. أرجو رؤيته مجددا".

رد ميدو

وعلى الجانب ذاته رد ميدو عقب رؤيته لرسالة إبرا قائلا: "أشعر بالفخر دائما في كل مرة أرى فيها زلاتان يلعب".

وأوضح "فخور أن أحد زملائي قادر على اللعب في نفس المستوى العالي كل تلك السنوات. ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "إبراهيموفيتش سيكون له تأثيرا مع يونايتد. أثق في ذلك".

وأتم "دائما أقول أن شخصية اللاعب أهم من إمكانياته، فما بالك بلاعب يمتلك الشخصية والإمكانيات".

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فيديو اليوم السابع

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