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نائبة عراقية: سنصحح العملية السياسية.. ولم نخيب آمال الشعب

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نائبة عراقية: سنصحح العملية السياسية.. ولم نخيب آمال الشعب نائبة عراقية: سنصحح العملية السياسية.. ولم نخيب آمال الشعب

عالية نصيف

قالت عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة الإصلاح، عالية نصيف، اليوم السبت، إن جبهة الإصلاح هي من نجحت في إقالة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من منصبه.

وأضافت نصيف، خلال لقاءها ببرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، “بدون مشروع جبهة الإصلاح الذي تم تقديمه لمجلس النواب، وتم إقراره لما استطعنا إقالة أي فاسد في السلطة التنفيذية”.

وشددت على ضرورة إضافة دور تشريعي بجانب الدور الرقابي لتصحيح العملية السياسية العراقية.

وأوضحت “نصيف” أن الحديث عن أن مجلس النواب خيب آمال الشعب العراقي، غير صحيح، لأن هذا المجلس هو من قدم المشروع الإصلاحي لرئيس مجلس النواب، وتم إقرار هذا القانون.

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