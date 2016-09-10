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رسميًا.. الصين تملك أطول شبكة خطوط حديدية فائقة السرعة بالعالم

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رسميًا.. الصين تملك أطول شبكة خطوط حديدية فائقة السرعة بالعالم رسميًا.. الصين تملك أطول شبكة خطوط حديدية فائقة السرعة بالعالم

خط سكة حديد – أرشيفية

أطلقت الصين، اليوم السبت، خط سكة حديد جديد فائق السرعة يربط مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان بوسط الصين ومدينة شيويتشو في مقاطعة جيانغسو بشرق البلاد، ليتجاوز بذلك إجمالي طول الخطوط الحديدية الفائقة السرعة في الصين 20 ألف كيلومتر، وهو ما يعد الأطول في العالم.

ويربط هذا الخط الجديد، البالغ طوله 360 كيلومترًا، السكة الحديدية الفائقة السرعة في غرب الصين بخطين رئيسيين بين شمال البلاد وجنوبها، ليساعد في خفض مسافة السفر بين الشرق والغرب.

ووفقًا لتقرير لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، تزيد سرعة القطارات على هذا الخط عن 300 كيلومتر في الساعة.

وكانت أعمال إنشاء الخط، الذي يوجد به 9 محطات، قد بدأت في ديسمبر عام 2012، فيما بدأت عملية تشغيله بشكل تجريبي في إبريل 2016.

أ ش أ

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