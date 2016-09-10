التشكيل – نيمار أساسي رفقة الثنائي الجديد.. وغياب ميسي وسواريز

ظهر نيمار دا سيلفا نجم برشلونة في تشكيل فريقه الأساسي لأول مرة منذ انطلاق الموسم الحالي في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

فيما قرر إنريكي منح الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز راحة بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات مونديال 2018 قبل أيام.

ويلتقي برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي وتقام المباراة على ملعب كامب نو.

وغاب نيمار عن برشلونة في أول جولتين من الدوري الإسباني بسبب انشغاله بالمشاركة مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو التي فاز السامبا خلالها بالميدالية الذهبية.

ويعتمد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة على الحارس الهولندي كاسبر سيليسين أساسيا في المباراة بدلا من الألماني مارك أندري تير شتيجن الذي يعاني من إصابة، بالإضافة إلى المهاجم الجديد باكو ألكاسير.

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالآتي:

المرمى: سيليسين.

الدفاع: أليكس فيدال – جيرمي ماتيو – خافيير ماسكيرانو – لوكاس ديني.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – دينيس سواريز.

الهجوم: أردا توران – نيمار – باكو ألكاسير.