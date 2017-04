تغريدة - جماهير أرسنال تتساءل.. فيما أخطأ النني حتى لا يشارك

مرة أخرى يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال ويفوز الفريق.

أرسنال فاز على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف. فوز جاء متأخرا من ركلة الجزاء في الوقت الضائع.

ومنذ أعلن فينجر التشكيل، ؤلأى بعض جمهور أرسنال أن النني كان يستحق التواجد ضمن الأساسيين.

ويستعرض FilGoal.com آراء جمهور أرسنال أحقية النني في المشاركة.

"فيما أخطأ النني؟

What has Elneny done wrong?

"لا أفهم لماذا لا يبدأ النني.. كوكيلين أسوأ منه"

Cannot understand why elneny never gets a start.. Coquelin is loads worse than him..

"أشرك النني، على الأقل هو ممرر أفضل"

Bring on Elneny. At least he's a decent passer.

"النني-جاكا يحتاجهما أرسنال أمام باريس سان جيرمان بأي طريقة"

Xhaka-ElNeny needed for PSG anyway, imho.

"لو هبطنا في الموسم المقبل لكن بدون النني سأكون سعيد، لا أعرف كيف لا يبدأ بالنني"

Don't care if we get relegated next season as long as Wenger isn't there I'll be happy. How the fuck does Elneny not start?

"متى سنطلق صراح ثلوث النني، جاكا وأوزيل"

When are we going to unleash Elneny, Xhaka, and Ozil trio?