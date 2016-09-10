رونالدو يطلق رصاصاته نحو شابي: أين تلعب الآن؟

(إفي): رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني على تصريحات شابي هيرنانديز لاعب السد القطري التي تحدث عنه فيها بقوله أنه يمتلك "ثلاث كرات ذهبية بينما هو لم يسبق له الفوز بهذه الجائزة".

وقال كريستيانو اليوم في تصريحات صحفية نقلتها جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية عقب الفوز على أوساسونا بخمسة أهداف لاثنين في المباراة التي سجل فيها هدفا "الجميع يعرف أنه إذا ما أردت أن تتصدر أغلفة الصحف فيجب عليك أن تتحدث عني. هو يلعب في قطر أو لا أعرف أين وأنا لدي ثلاث كرات ذهبية بينما هو لم يفز بها ولو لمرة واحدة".

وكان شابي قال مؤخرا إن "مشكلة كريستيانو هو أنه ظهر في وقت يتواجد به أفضل لاعب في التاريخ"، في إشارة للأرجنتيني ليونيل ميسي زميل شابي السابق في برشلونة.

وأشار كريستيانو من ناحية أخرى إلى أنه "في حالة بدنية جيدة"، حيث صرح "كان بإمكاني اللعب لمدة 90 دقيقة بدون مشكلات ولكن في بعض الكرات كنت أشعر بالخوف ولكن هذا طبيعي بسبب غيابي لفترة.. الأمور كلها مثالية".

وبخصوص تمديد تعاقده مع ريال مدريد قال "أنا لا أعرف. يجب الحديث مع الرئيس. الأشياء تسير بصورة جيدة. الصحافة كتبت ما تكتبه وتعرفونني.، لو كنت رئيسا لريال مدريد لمددت تعاقدي لعشر سنوات".

وبخصوص مواجهة سبورتنج لشبونة يوم الأربعاء في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال "هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة لي. إنه الفريق الذي تأهلت فيه. له مكان في قلبي. ولكن لدي حب كبير للريال وهو الفريق الذي أدين له".

وعن إمكانية الاعتزال في ريال مدريد قال "في الوقت الحالي لا أرى أشياء سواها بمسيرتي. هذا أكثر شيء أرغب فيه. إنه أكبر نادي في العالم".