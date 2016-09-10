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بالفيديو – ليفربول يفتتح أنفليد برباعية في بطل الدوري الإنجليزي

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بالفيديو – ليفربول يفتتح أنفليد برباعية في بطل الدوري الإنجليزي بالفيديو – ليفربول يفتتح أنفليد برباعية في بطل الدوري الإنجليزي

سحق فريق ليفربول ضيفه ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لليفربول على ملعبه أنفيلد خلال الموسم الحالي، بعدما غاب الملعب عن احتضان مباريات فريقه بسبب توسيع المدرجات والصيانة التي خضع لها منذ نهاية الموسم الماضي.

افتتح ليفربول تسجيل الأهداف في الدقيقة 13 عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثم أضاف المتألق ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وقلص جيمي فاردي الفارق لليستر سيتي في الدقيقة 38 مستغلا خطأ لوكاس ليفا لاعب ليفربول في تمرير الكرة لحارس المرمى مينيوليه.

وسجل آدم لالانا هدف ليفربول الثالث والأفضل في المباراة من تسديدة قوية في الدقيقة 56، قبل أن يختتم فيرمينو الرباعية في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 7 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 4 في المركز الخامس عشر.

شاهد أهداف المباراة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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