نشرة «ONA» ا تفاصيل انطلاق “DMC” الرياضية.. لبنى عبد العزيز وفيفي عبده ضيفتا التلفزيون المصري في العيد

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

قال بيان صحفى صادر عن مؤسسة دي ميديا الإعلامية المالكة لقنوات “Dmc” اليوم السبت، أن قناة دى ام سي الرياضية من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.. للمزيد

يستضيف برنامج «أعز الناس» في حلقة خاصة على شاشة التلفزيون المصري، في العاشرة مساء ثاني أيام العيد، الفنانة فيفي عبده ، والمنتج محيي زايد وابنتها عزة مجاهد، وزوجها محمد الدسوقي، حيث تتحدث عن العديد من أفلامها.. للمزيد

تحل الفنانة لبنى عبدالعزيز ضيفة على شاشة القناة الأولى، أول أيام العيد في العاشرة مساءً، للحديث عن رحلتها الفنية.. للمزيد