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نشرة «ONA» ا تفاصيل انطلاق “DMC” الرياضية.. لبنى عبد العزيز وفيفي عبده ضيفتا التلفزيون المصري في العيد

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

قال بيان صحفى صادر عن مؤسسة دي ميديا الإعلامية المالكة لقنوات “Dmc” اليوم السبت، أن قناة دى ام سي الرياضية من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.. للمزيد
شبكة «Dmc»

«Dmc»

يستضيف برنامج «أعز الناس» في حلقة خاصة على شاشة التلفزيون المصري، في العاشرة مساء ثاني أيام العيد، الفنانة فيفي عبده ، والمنتج محيي زايد وابنتها عزة مجاهد، وزوجها محمد الدسوقي، حيث تتحدث عن العديد من أفلامها.. للمزيد 
فيفي عبده

فيفي عبده

تحل الفنانة لبنى عبدالعزيز ضيفة على شاشة القناة الأولى، أول أيام العيد في العاشرة مساءً، للحديث عن رحلتها الفنية.. للمزيد 
جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

تحتفل شبكة قنوات “MBC ”، بعيد الأضحي بعرض مُختارات مميزة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي “MBC مصر”، و “MBC مصر2″، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من الأحد تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة .. للمزيد
تحل المطربة بوسى ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى فى إطار الاحتفال بعيد الأضحى فى الرابعة مساء الثلاثاء المقبل على شاشة الحياة.. للمزيد
المطربة بوسي

المطربة بوسي

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