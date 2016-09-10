استطلاع رأي : ترامب يقلص الفارق مع كلينتون في سباق الرئاسة

أظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز “إبسوس” عبر الولايات، ونشر اليوم السبت، أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يزيد من فرصه فيما يبدو للوصول إلى البيت الأبيض.

وكشف الاستطلاع أن فوز منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في عدد من الولايات بينها فلوريدا وأوهايو لم يعد أمرًا مرجحًا، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

ويجمع المشروع بين استطلاعات الرأي وتحليل لاتجاهات التصويت وفقًا لسيناريوهات انتخابية متنوعة، ويظهر الاستطلاع أن كلينتون مازالت صاحبة الحظ الأوفر للفور بالرئاسة إذا أجريت الانتخابات اليوم لكن ترامب يلاحقها في نسبة التأييد في العديد من الولايات، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر القادم.

وتراجعت نسبة فرص كلينتون للفوز بالرئاسة إلى 83% بفارق 47 صوتاً في المجمع الانتخابي وهو الهيئة التي تختار الرئيس في نهاية المطاف، وفي أواخر أغسطس قدر استطلاع عبر الولايات أن لدى كلينتون فرصة نسبتها 95% للفوز بواقع 108 أصوات من المجمع الانتخابي.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تناقص التقدم الذي تحظى به كلينتون في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد بصورة ملحوظة، وعادة ما يضيق الفارق بين المتنافسين مع اقتراب يوم التصويت، وتكافح حملة كلينتون لتخطي الجدل بشأن كيفية تعاملها مع معلومات سرية أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية.

ولا تزال كلينتون هي الخيار المفضل في 17 ولاية من بينها ولايات يقطنها عدد كبير من السكان مثل نيويورك ونيوجيرزي وكاليفورنيا بما سيؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للانتخابات.