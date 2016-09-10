طوارئ بمديرية أمن الوادى الجديد استعدادًا لعيد الأضحى

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، عن حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط الأماكن الهامة، وأماكن تجمعات المواطنين لتأمين المواطنين خلال أيام العيد وقال اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، أن المديرية نشرت قوات أمن إضافية مع فرق الانتشار السريع والتمركزات الثابتة والمتحركة في محيط الحدائق العامة والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب وأماكن تجمعات المواطنين لمنع ظاهرة التحرش كما تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الدروب والمدقات الجبلية والصحراوية ومداخل ومخارج المحافظة لرصد أي عناصر إجرامية أو إرهابية والقبض عليها، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة أمنية مشددة أيضًا لتأمين مركز الفرافرة وتأمين المناطق الحدودية بالأكمنة الأمنية بطريق “الفرافرة – الواحات البحرية”.

واضاف أن المديرية وضعت خطة أمنية مشددة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لضمان السيطرة الأمنية الكاملة ومنع نشوب أعمال عنف أو شغب، وتأمين الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات خلال فترة العيد بجانب التكثيف الأمني بالأكمنة والمنشآت الهامة والحيوية، وتأمين ساحات صلاة العيد، وتواجد لواء بكل مركز للإشراف الأمني والسيطرة الدائمة.