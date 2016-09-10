بالصور ..مدير أمن مطروح يلتقى العمد والعواقل لتهنئتهم بعيد الأضحى

عقد اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، اليوم السبت، اجتماعاً مع عمد وعواقل وشيوخ قبائل مطروح، بمقر مجلس العمد و المشايخ، بحضور اللواء أركان حرب وحيد عزت، قائد المنطقة الغربية العسكرية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، وبحث القضايا والمشكلات التى تواجه أبناء مطروح.

أكد مدير أمن مطروح، خلال اللقاء بأنه لا توجد أى حالات اعتقال سياسى فى مطروح، وأن أى شخص محبوس إما محكوم عليه قضائيا أو محتجز على ذمة التحقيق فى قضايا جنائية وفق القانون.

واستعرض مدير أمن مطروح، عددا من القضايا والمشاكل التى تهم أهالى مطروح، ووعد بنقل السجناء من أبناء المحافظة، من سجون القاهرة إلى مطروح، ليحضروا العيد مع ذويهم وإعادتهم عقب انتهاء العيد، وذلك من خلال تكليف مأمورية أمنية عاجلة، للتوجه إلى القاهرة لإحضار عدد من أبناء مطروح المحبوسين على ذمة تحقيقات فى قضايا بالقاهرة، والمحجوزين بقسم شرطة الخليفة، مؤكداً تقديره لدور العمد والمشايخ فى ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار فى ربوع محافظة مطروح.

من جانبهم، تقدم عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح، بالشكر والتقدير للقيادات الأمنية والعسكرية، على اهتمامهم بحل مشاكل أبناء المحافظة وتواصلهم المستمر لمتابعة جميع القضايا، كما تقدموا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.