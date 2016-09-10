ضبط 280 طن سكر و18 طن لحوم مجهولة المصدر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، والمقدم ضياء فهمى عمر وكيل مباحث التموين من ضبط مافيا احتكار السكر وبحوزتهم 280 طن سكر.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والمقدم ضياء فهمى عمر وكيل مباحث التموين والرائد كريم بسيونى وكيل المباحث، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط أكبر محتكر للسكر بإدكو ويدعى "إبراهيم. ز. ج" لتخزينة 255 طن سكر لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، كما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط محتكر للسكر يدعى "عبد العزيز. ف. م" وبحوزته 25 طن سكر، وتمكنت القوات من ضبط 18 طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ اللحوم والحاصلات الزراعية بمدينة كفر الدوار.

وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط سلخانة بدون ترخيص وبدون أختام وبداخلها 2 رأس ماشية بدائرة مركز حوش عيسى.