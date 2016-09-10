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بالصور.. حفل توقيع ديوان «باب بيتنا القديم» للشاعر أحمد فخري الأسواني

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> نظمت اليوم ثقافة أسوان حفل وأمسية شعرية للاحتفال بتوقيع ديوان”باب بيتنا القديم” للشاعر احمد فخرى الاسوانى بجمعية ابناء سوهاج بكيما وسط افراد عائلته واصدقائه واعضاء انديه ادب اسوان ، كوم امبو ، نصر النوبة ، دراو ، قام بمناقشة الديوان كلا من الشعراء : عباس حمزة ، عبده الشنهورى ، حسنى الاتلاتى .

الجدير بالذكر ان احمد فخرى احد اعضاء نادى ادب قصر ثقافة اسوان وهو شاعر عامية من شعراء محافظة أسوان نشرت أعماله فى العديد من الدوريات الجرائد والمجلات الأدبية ، كما حصل على العديد من الجوائز فى مسابقات أدبية فى شعر العامية منها : المركز الأول فى مسابقة رابطة شعراء العامية المصرية ،المركز الأول فى الشعر الغنائى للأطفال على مستوى مدارس أسوان ، المركز الرابع فى مسابقة إبداع المنصورة ، المركز الخامس فى مسابقة رابطة شعراء العامية ، المركز السابع فى المسابقة الكبرى لرابطة شعراء العامية لعام 2012 .

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