صور أوباما وميشيل الرومانسية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت مجلة رومانسية مجموعة من الصور للرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل أدت لاشتعال شبكة الانترنت.

فقد ظهر أوباما وميشيل في حالة حب جارف، وهما يقفان بشكل رومانسي لالتقاط صور لهما لمجلة إيسنس، وهي مجلة تعنى بشؤون المرأة السوداء، بحسب “بي بي سي عربي”.

وسيتحدث أوباما وزوجته عن قصتهما في عدد أكتوبر المقبل من المجلة.

ولكن أدت الصور المفعمة بالحنان والرقة إلى إشعال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد المعلقون، من كافة الأطياف السياسية، بقصة حب أوباما وميشيل.

وغرد الكثيرون تحت هشتاج الحب الأسود، فيما أشاد القليلون برشاقة ميشيل.

وقالت سيدة أمريكا الأولى، وهي متحدثة مفوهة مؤيدة للرشاقة والغذاء الصحي، إنها وزوجها يشعران بالفخر لتأثيرهما على الأطفال الأمريكيين من أصل إفريقي.

وأضافت قائلة: “أعتقد عندما يتعلق الأمر بالأطفال السود فإن قضاء أغلب حياتهم وهم يرون عائلة تشبههم في البيت الأبيض يعني شيئا لهم.”

وتابعت قائلة: “إن الأمر مهم بالنسبة لهم فخلال السنوات الأخيرة قمنا بنوع من رفع سقف طموحات العديد من الأطفال.”