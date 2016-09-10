التلفزيون السوري : سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم موقعًا للجيش داخل البلاد

صرح تلفزيون النظام السوري، اليوم السبت، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعًا للجيش قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وزعم مصدر عسكري سوري أن الغارة تستهدف مساعدة هجوم لمسلحين إسلاميين متشددين.

ونقل التلفزيون عن المصدر قوله “إن سلاح الجو الإسرائيلي يساعد الجماعة التي كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة وجماعات متشددة أخرى في هجوم تشنه ضد القوات السورية في محافظة القنيطرة الجنوبية على الحدود مع مرتفعات الجولان”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتتهم سوريا منذ وقت طويل إسرائيل بمساعدة وتمويل مسلحين متشددين بمحاذاة الحدود والسماح بوصول علاج طبي إلى مقاتليهم المصابين.