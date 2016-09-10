الصحة تعدم 21 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 21 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك انطلاقا من الدور الرقابى للوزارة على سلامة تداول الاغذية.

أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى فى بيان اليوم أن الحملات قامت بالمرور على 3140 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام (21) طن و(14) كيلو جرام وإعدام (477 ) لتر، كما تمسحب عدد (4308) عينة وأرسلت للمعامل للتحاليل وأتخذت الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر حيال المخالفات التى وجدت بنحو 2045 محضر .

كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 418 منشأة كما تم ضبط (8) طن، (272) كيلو جرام أغذية متنوعة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والإهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كافةالمنشآت الغذائية بتطبيق الإشتراطات الصحية مشيرا إلى إستمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين بعدم شراء منتجات مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.