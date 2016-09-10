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سوريا: سلاح الجو الإسرائيلى يهاجم موقعا للجيش داخل سوريا

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سوريا: سلاح الجو الإسرائيلى يهاجم موقعا للجيش داخل سوريا سوريا: سلاح الجو الإسرائيلى يهاجم موقعا للجيش داخل سوريا

>عمان (رويترز)

 

قال التلفزيون السورى أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا للجيش قرب مرتفعات الجولان التى تحتلها إسرائيل اليوم السبت ناقلا عن مصدر عسكرى سورى قوله أن الغارة تستهدف مساعدة هجوم لمسلحين اسلاميين متشددين.

 

ونقل التلفزيون عن المصدر قوله أن سلاح الجو الإسرائيلى يساعد الجماعة التى كانت تعرف فى السابق بجبهة النصرة وجماعات متشددة اخرى فى هجوم تشنه ضد القوات السورية فى محافظة القنيطرة الجنوبية على الحدود مع مرتفعات الجولان.

 

وتتهم سوريا منذ وقت طويل إسرائيل بمساعدة وتمويل مسلحين متشددين بمحاذاة الحدود والسماح بوصول علاج طبى إلى مقاتليهم المصابين.


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