أمن السويس يضبط 6 محطات تموين سيارات متهمة بالغش التجارى

ضبطت مباحث التموين والمباحث الجنائية والأمن العام بمديرية أمن السويس 6 محطات تموين وقود بالغش التجارى والتلاعب فى العدادات والطلبات الخاصة بتموين السيارات بالبنزين. وحرر 6 محاضر للمتهمين بالغش التجارى من أصحاب ومديرين محطات الوقود فى عدد من أحياء السويس.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن أصدر توجيهات بضبط المخالفين بمحطات الوقود المتهمين بالغش التجارى،.

وقال مصدر أمنى، إنه تم ضبط أصحاب محطات وقود للتلاعب فى طلمبة بنزين 92 من أجل الحصول على فروق مالية من المستهلك، مضيفا أنه تم ضبط أصحاب محطات يبيعون السولار فى السوق السوداء داخل السويس.