ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية لسرقة سيارة ودراجة نارية بالإكراه

تمكن ضباط مباحث تمى الأمديد من ضبط تشكيل عصابى من عائلة واحدة تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية بالإكراه.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم محمد مسعد عبده حسانين 43 سنة سواق ومقيم بدائرة مركز تمى الأمديد ببلاغ بقيام مجموعة مسلحة بسرقة سيارته ومبلغ مالى أثناء عودته إلى منزله، حيث قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية بالوقوف أمام سيارته وتهديده بالسلاح وقاموا بالفرار بالسيارة فى اتجاه مدينة السنبلاوين، ونشبت مطاردة بين الأهالى وبين المجهولين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد السيد سلطان رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد فتحى حسين رئيس الفرع، والعقيد عبد الغفار العشرى وكيل الفرع، والرائد محمد الشربينى رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيبين محمد حمزة ومحمود شفيق وقوة من الشرطة السريين، وتوصلت التحريات إلى تورط تشكيل عصابى من عائلة واحدة (عم وثلاثة من أبناء شقيقه) واشتراكهم فى عدة وقائع سرقة بالإكراه، وهم وراء ارتكاب الواقعة وأن الدراجة النارية المستخدمة فى الحادثة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى مركز أجا.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط كل من حسن بدر بدر الحداد 44 سنة، أحمد صبحى بدر بدر 22 سنة، محمد صبحى بدر بدر 23 سنة، باسم بدر الحداد 20 سنة وجميعهم مقيمون بقرية شبراهور التابعة لدائرة مركز السنبلاوين حال قيامهم بالاستعداد لتنفيذ واقعة جديدة، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات، وقاموا بالإرشاد عن البندقية والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 4760 جنح مركز تمى الامديد وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.