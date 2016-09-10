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رسميًا.. انطلاق قناة “dmc” الرياضية الأربعاء المقبل

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شبكة «Dmc»

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قال بيان صحفى صادر عن مؤسسة دي ميديا الاعلامية المالكة لقنوات ” Dmc” اليوم السبت، أن قناة دى ام سي الرياضية من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتحمل خريطة برامجها العديد من المفاجأت، حيث ستقوم القناة ببث فعاليات الدورى الممتاز باستوديو تحليلي مميز ضمن برنامج فى المقصورة، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق و يضم عدد من النجوم اللامعة فى عالم كرة القدم يتقدمهم الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، وعميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن والكابتن زكريا ناصف.

كما يقدم الإعلامي إبراهيم فايق برنامج الحريف والذي يتناول قضايا الرياضة العالمية والمحلية، أما الإعلامية شيماء صابر فسيكون لها اطلالة مميزة من خلال برنامج تايم أوت.

وعلى مدار اليوم يتم تقديم عدد من البرامج الرياضية الوثائقية الشيقه بشكل واسلوب عصري فضلًا عن تقديم نشرات أخبار رياضية يقدمها يحيى حمزة وآمال صالح ومحمد حمدي.

اما الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، فيقدم حصاد الأسبوع الرياضى بمشاركة فريق الاستوديوهات التحليلية المميز للقناة.

وفى الإطار نفسه يظهر الدورى الممتاز ” ب ” فى ثوب فريد تليفزيونيًا من خلال بث المباريات بأحدث تقنية ويعقبها استوديو تحليلى يقدمه الإعلامي محمد الليثي و يضم عددًا من أهم نجوم كرة القدم المصرية من بينهم الكابتن خالد بيبو والكابتن هشام حنفى والكابتن محمد عمارة.

كما يقدم الإعلامي محمد الليثي برنامج حصاد دورى دي أم سي بمشاركة عدد من نجوم التحليل الرياضى بالقناة.

ومن المنتظر أن تقدم قناة دي أم سي الرياضية تغطية إخبارية مميزة لأهم الدوريات العالمية.

برنامج الحريف

برنامج الحريف

برنامج أخبار الرياضة

برنامج أخبار الرياضة

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