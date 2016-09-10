الصحة: إعدام 21 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل عيد الأضحى‎

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 21 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك ،وذلك انطلاقا من الدور الرقابى للوزارة على سلامة تداول الاغذية.

أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي أن الحملات قامت بالمرور على 3140 منشأة غذائية ، وقد أسفرت عن إعدام (21 ) طن و(14 ) كيلو جرام وإعدام (477 ) لتر، كما تمسحب عدد ( 4308 ) عينة وأرسلت للمعامل للتحاليل وأتخذت الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر حيال المخالفات التى وجدت بنحو 2045 محضر .

كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 418 منشأة كما تم ضبط (8) طن ، ( 272) كيلو جرام أغذية متنوعة.

وتؤكد وزارة الصحة على ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والإهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كافةالمنشآت الغذائية بتطبيق الإشتراطات الصحية .

كما تؤكد الوزارة على إستمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وتهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين بعدم شراء منتجات مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.