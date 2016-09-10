بنجلاديش تعلن مقتل متطرف بارز متورط فى قتل 22 شخصًا

أعلنت شرطة بنجلادش، اليوم السبت، أنها قتلت شخصًا يشتبه بأنه متطرف إسلامي بارز، أدى دورًا كبيرًا في هجوم على مقهى في دكا في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وصرح نائب قائد الشرطة محمد إبراهيم “أثناء قيامنا بمداهمة لوكر للمتشددين في حي ازيمبور في دكا، فتح متشددون مسلحون النار على رجال الشرطة”، ميفًا أن “مسلحًا قتل وأصيبت 3 نساء “ينتمين لجماعته” اعتقلن لاحقًا”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وصرح الضابط في مكافحة الإرهاب، سانوار حسين، أن الشرطة تشتبه بأن المتطرف هو عبد الكريم، نائب تميم شودوري الذي كان زعيمًا لفصيل في “جماعة مجاهدي بنغلادش” الإسلامية المحظورة المتهمة بأنها وراء الهجوم على المقهى.

وبمقتل عبد الكريم يصل عدد المتطرفين الإسلاميين الذين قتلتهم قوات الأمن في بنجلادش منذ الهجوم على المقهى الذي كان معظم ضحاياه من الأجانب إلى 28 على الأقل.