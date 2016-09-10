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قبل ساعات من إقامتها.. الأهلي يغير محل ودية الشرقية

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قبل ساعات من إقامتها.. الأهلي يغير محل ودية الشرقية قبل ساعات من إقامتها.. الأهلي يغير محل ودية الشرقية

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغيير محل إقامة مباراة الفريق الودية أمام الشرقية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي عصر اليوم السبت مع فريق الشرقية، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل.

وكان يفترض للمباراة أن تقام على ملعب الهدف في مدينة 6 أكتوبر حيث يقيم الأهلي معسكره، إلا أن البدري قرر تغيير مكان إقامة المباراة إلى ملعب مختار التتش داخل مقر النادي.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بسبب سوء أرضية ملعب الهدف، وخوفا منهم على اللاعبين من تعرضهم لأي إصابة قبل بداية الدوري.

وكان الأهلي قد فاز قبل أيام على الشمس بهدفين مقابل هدف، في الودية الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم 17 سبتمبر المقبل في افتتاح بطولة الدوري.

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