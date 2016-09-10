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الإسماعيلي يغرم لاعبه 10 ألاف جنيه بسبب صورة

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الإسماعيلي يغرم لاعبه 10 ألاف جنيه بسبب صورة الإسماعيلي يغرم لاعبه 10 ألاف جنيه بسبب صورة

غرم الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، شكري نجيب مهاجم الفريق الشاب مبلغ 10 ألاف جنيه بسبب سلوكه أثناء التقاط صورة جماعية للفريق.

وأعلن محسن عبد المسيح مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي عن تغريم شكري نجيب مهاجم الفريق الشاب مبلغ 10 ألاف جنيه بسبب ما قام به في حق زميله محمد فتحي.

وكان الفريق يلتقط صورة جماعية قبيل مباراة الإسماعيلي الودية أمام للمقاصة، وأشار اللاعب بإصبعيه فوق رأس زميله محمد فتحي.

وكان الإسماعيلي قد فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شئ.

يذكر أن شكري نجيب قضى الموسم الماضي الموسم الماضي معارا لنادي أسوان، قبل أن يقرر الفريق الأصفر إعادته مرة أخرى هذا الموسم.

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