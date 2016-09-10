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انتهت – الأهلي (1) - الشرقية (0) الأحمر يفوز بهدف نيدفيد

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انتهت – الأهلي (1) - الشرقية (0) الأحمر يفوز بهدف نيدفيد انتهت – الأهلي (1) - الشرقية (0) الأحمر يفوز بهدف نيدفيد

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه في ودية الشرقية التي يخوضها الفريق اليوم السبت.

ويقام اللقاء في ملعب مختار التتش في مقر النادي في الجزيرة.

ويشارك النيجيري جونيور أجاي لأول مرة مع الأهلي في اللقاء الودي، بعد أن انضم من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية.

كما يشارك أكرم توفيق بشكل أساسي.

وأتى التشكيل بالشكل التالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: سعد سمير – محمد نجيب – باسم علي – علي معلول

الوسط – أكرم توفيق – حسام عاشور – مؤمن زكريا – ميدو جابر – كريم نيدفيد

الهجوم: جونيور أجاي

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 1-0.

ق69: خروج أكرم توفيق ومشاركة حسام غالي.

ق65: خروج عاشور ومشاركة السولية.

ق64: خروج علي معلول ومشاركة صبري رحيل.

ق62: خروج نجيب ونزول محمد هاني ليشارك في مكان المساك، أما أجاي فخرج ليشارك عماد متعب

انطلاق الشوط الثاني، محمد حمدي زكي في مكان ميدو جابر

نهاية الشوط الأول، إكرامي تألق في التصدي لتسديدات الشرقية أخرها واحدة من منطقة الجزاء أنقذها إكرامي بشكل جيد.

ق17: نيدفيد يسجل الأول للأهلي.. تسديدة قوية بعد عرضية من مؤمن زكريا.

ق10: أكرم توفيق ارتكب العديد من الأخطاء، وشريف إكرامي تصدى لكرة خطيرة.

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع