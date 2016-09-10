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أزمة تعطل سفر ربيعة إلى ألمانيا

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أزمة تعطل سفر ربيعة إلى ألمانيا أزمة تعطل سفر ربيعة إلى ألمانيا

تأكد عدم سفر رامي ربيعة مدافع الأهلي إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية بسبب أزمة في جواز السفر الخاص باللاعب.

وكان من المقرر أن يسافر رامي ربيعة إلى ألمانيا من أجل الخضوع للفحوصات والعلاج من الإصابة التي يعاني منها في الركبة رفقة زميله مروان محسن.

ومن المنتظر أن يبحث الجهاز الإداري للأهلي حل أزمة حصول اللاعب على التأشيرة خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية سفره إلى ألمانيا أم لا.

وخضع رامي ربيعة لجراحة منظار الركبة قبل أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

على جانب آخر يطير أحمد حجازي مدافع الفريق إلى ألمانيا في الحادية عشر مساء اليوم السبت، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية وإجراء التأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية التي يعاني منها.

ومن المقرر أن يلحق به مراون محسن مهاجم الفريق صباح غدا الأحد لإجراء الفحوصات أيضا على إصابته في الحوض.

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