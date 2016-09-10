بالصور.. مياه الشرب بالغربية: الأملاح الذائبة بالمرشحات أقل من المسموح

أكد الدكتور حمدى مشالى رئيس قطاع المعامل المركزية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن نسبة الأملاح الذائبة بالمياه السطحية "المرشحة" تتراوح بين 200:300 مللى جرام لكل لتر طوال شهور العام، وهذه النسبة أقل من الحد الطبيعى المسموح به، فى حين أن الحد الأقصى للأملاح 1000 مللى جرام لكل لتر، مؤكدا أن نسبة الأملاح الذائبة لم تصل لهذا الحد حتى الآن وتقوم المعامل بإزالة الشوائب الموجودة بالمياه باستخدام الشبة واستخدام الكلور لقتل الميكروبات والكائنات الدقيقة، وأن المياه المرشحة صالحة للاستخدام ومطابقة كيميائيا ولا يوجد بها سوى الشوائب والميكروبات ويتم التخلص منها.

وأضاف "مشالى" لـ"اليوم السابع" أن المياه الجوفية لا توجد بها ملوثات أعلى من الحد المسموح به ولكن ترتفع فيها نسب الحديد والمنجنيز لأعلى من الحد المسموح به، حيث تصل نسبة الحديد لـ3 ملى جرام لكل لتر، فى حين تصل نسبة المنجنيز لـ4 ملى جرام لكل لتر، ويتم تنقية هذه المياه باستخدام برمنجانات البوتاسيم والوسط الترشيحى.

وأكد الدكتور حمدى مشالى أن غالبية شكاوى المواطنين من وجود عكارة ووجود لون بالمياه وهذه المشكلة ناتجة عن وجود كسور فى خطوط الشبكة، حيث إنه أثناء الإصلاح تدخل كمية قليلة من الرواسب لخط المياه وفى هذه الحالة تقوم فرق الصيانة بعد إتمام عملية الإصلاح بفتح محابس الغسيل وأيضا حنفيات الحريق بالمنطقة التى شملها الإصلاح ثم يتم إعادة فتح المياه لهذه المنطقة، ولا يتم غلق محابس الغسيل إلا بعد التأكد من نظافة المياه من الشوائب وتسرب الشوائب.

وعن شكاوى المواطنين بوجود رائحة كريهة للمياه فأوضح الدكتور حمدى مشالى، أن هذه المشكلة ناتجة عن غلق المسكن لفترة زمنية طويلة وهو ما يترتب عليه ركود المياه فى المواسير مما يتسبب فى انبعاث رائحة كريهة منها، مطالبا المواطن مقدم تلك الشكوى بأنه حال عودته لمسكنه عليه أن يفتح صنابير المياه لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام.

وأكد رئيس قطاع المعامل المركزية بشركة مياه الغربية أنه يصعب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، حيث إن مياه الشرب تكون تحت ضغط وإذا حدث كسر بالماسورة تخرج المياه من الداخل للخارج، أما مياه الصرف الصحى فتكون بفرق المنسوب أى أنها ليست تحت ضغط.

وأكد الدكتور حمدى مشالى مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن هناك 13 معملا فرعيا بالمحطات الرئيسية للمياه ويتابع كل معمل مراحل المعالجة داخل المحطة ابتداء من المأخذ ثم المروبات وأحواض الترسيب والمرشحات ثم المرحلة النهائية وهى المياه المنتجة، ويقوم كل معمل بتحديد الجرعات الكيماوية من الشابة والكلور التى تضاف للمياه حتى يتم التأكد من إنتاج مياه مطابقة للمواصفات.

وأضاف رئيس قطاع المعامل المركزية بشركة مياه الشرب بالغربية بأن كل معمل يقوم بتغطية جزء من محطات مياه الشرب الأخرى الصغيرة للتأكد من أن المياه المنتجة منها مطابقة للمواصفات، كما يقوم العمل بجمع عينات من شبكات المياه حتى وصولها للمواطنين طبقا لخطة دورية.

وأضاف الدكتور مشالى بأن الشركة بها معمل مركزى مزود بأحدث الأجهزة المتطورة ويقوم بتغطية جميع المحطات على مستوى محافظة الغربية وكذلك الشبكات المغذية لها كما يقوم بمراقبة المعامل الفرعية.

وأضاف أن هناك 33 محطة معالجة مياه صرف صحى على مستوى المحافظة ويوجد بكل محطة معمل فرعى يتابع مراحل المعالجة بها ويتأكد من مطابقة "السيب النهائى للمحطة" أى المنتج النهائى، بالإضافة إلى معمل مركزى للصرف الصحى ويقوم بمراقبة محطات المعالجة والمعامل الموجود بها.

وتابع رئيس قطاع المعامل المركزية بداخل المعمل المركزى إدارة العينات والتى تقوم بتجهيز العبوات وأدوات الجمع وتعقيمها وتجهيز خطة جمع العينات وتخرج سيارات المعمل لجمع العينات من المحطات والشبكات، وعند عودتها يتم إدخالها لمعمل تكويد العينات وتدخل العينات للمعامل تحت رقم كودى بدون اسم.

وأوضح الدكتور حمدى مشالى أن المعمل المركزى ينقسم لمعمل غير عضوى يقوم بتحليل المواد غير العضوية ويقوم بتحليل 35 عنصرا غير عضوى ومعمل عضوى يقوم بتحليل المواد العضوية ما يقرب من 20 مادة عضوية منها "المبيدات الحشرية – مبيدات الحشائش"، والمعمل الميكروبيولوجى، ويقوم بتحليل أنواع البكتيريا المتعددة، كما يقوم بالفحص الميكروسكوبى للكشف عن البروتوزوه "الكائنات الحية الدقيقة" كما يقوم بعد الطحالب لبيان كفاءة التنقية بالمحطات.

وأكد "مشالى" المعامل الفرعية داخل المحطات الرئيسية تتابع جودة المياه على مدار الـ24ساعة، ويقوم المعمل المركزى بالمراجعة على هذه المعامل بمعدل مرة كل شهر، كما يتم غسيل المرشحات يتم بمعدل مرة كل 24 ساعة وتنظيف جدران أحواض الترسيب يوميا وتفريغها وتنظيفها بالكامل بمعدل مرة كل 3أشهر، ويتم غسيل الشبكات بمعدل مرتين كل شهر، مضيفا أن هناك 500 بئر جوفية على مستوى المحافظة ويتم تطهيرها بمعدل مرة كل شهر.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن لهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بإنشاء مأخذ بديل لمحطة المرشحة الرئيسية ببسيون على ترعة القضابة بدلا من فرع رشيد نظرا لارتفاع نسبة الأمونيا ومتوقع انتهاء العمل منه خلال شهر.

أما بالنسبة للمحطات الصغيرة "النقالى" فتم إنشاء مأخذ بديلة لها على ترعة القضابة، مؤكدا أنه تم إلغاء المحطات النقالى بمركز كفر الزيات والتى تقع على مأخذ فرع واستبدالها بمياه جوفية مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن هناك 53 محطة معالجة حديد ومنجنيز يقع أغلبها بمركزى كفر الزيات وطنطا لمعاجلة المياه ويتم بإضافة كلور للتطهير والأكسدة وإضافة برمنجنات البوتاسيوم لأكسدة الحديد والمنجنيز ثم تمر المياه داخل برج أكسدة ثم تضخ المياه إلى المرشحات التى يوجد بها وسط ترشيحى مكون من جرين ساند، انسراسيد "وهو عبارة عن نوع من أنواع الفحم" ويقوم الوسط الترشيحى بحجز أكاسيد الحديد والمنجنيز ثم إضافة الكلور النهائى وضخ المياه للشبكة. مؤكدا أنه فى حالة ثبوت عدم مطابقة أى عينة للمواصفات يتم غسيل المصدر سواء محطة أو شبكة أو منزل وتطهير مصدر العينة وإعادة جمع العينة للتأكد من مطابقتها وضبط الجرعات الكيماوية إذا لزم الأمر مؤكدا أن هدف المعامل الفرعية والمعمل المركزى تقديم مياه نقية للمواطنين صالحة للشرب، موضحا أنه يتم متابعة الشكاوى الخاصة بالمياه على مدار الـ24ساعة من خدمة رقم الطوارئ 125 وخدمة والواتس أب بالإضافة لفحص الشكاوى التى تنشر فى الصحف والمجلات والمواقع الاليكترونية والقنوات الفضائية.

ووجه رئيس قطاع المعامل المركزية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى نصائح للمواطنين بغسل الخزانات العلوية بالمنازل وتطهيرها بصفة دورية كل شهرين أو 3 أشهر، عدم الإسراف فى استخدام المياه، وعدم استخدامها فى غير الأغراض المنزلية مثل رش الشوارع بالمياه، غسيل السيارات، وعدم إلقاء المخلفات فى الترع ونهر النيل لتفادى تلوث المياه.