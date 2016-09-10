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مفتي السعودية يعتذر عن خطبة عرفة بعد 35 عامًا لظروف صحية

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مفتي السعودية يعتذر عن خطبة عرفة بعد 35 عامًا لظروف صحية مفتي السعودية يعتذر عن خطبة عرفة بعد 35 عامًا لظروف صحية

مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ (أرشيفية)

قالت مصادر لصحيفة عكاظ اليوم السبت إن مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اعتذر عن إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، لظروفه الصحية.

ورجحت المصادر بحسب الصحيفة أن يخلف المفتي في خطبة عرفة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد، أو وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، أو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

يذكر أن المفتي العام ظل يلقي خطبة يوم عرفة بمسجد “اليوم الواحد” (مسجد نمرة)، منذ 35 عاماً، بعد إعداد لخطبته يستغرق نحو شهرين.

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