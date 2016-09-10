راموس: نحن نسير بخطى جيدة

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس اليوم عقب الفوز على أوساسونا بخمسة أهداف لإثنين في الجولة الثالثة بالليجا إن الفريق "يسير بخطى جيدة".

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقب المباراة "بغض النظر عن ارتفاع درجة الحرارة، حاولنا السعي منذ البداية نحو تحقيق الفوز. يجب علينا تحسين بعض الأشياء ومحاولة الحفاظ على نظافة شباكنا".

وتابع راموس "في البداية لعبنا بسرعة مما سهل تدوير الكرة بعدها زادت صعوبة الأمر. على أي حال نحن نسير بخطى جيدة وبدأنا في استعادة المصابين".

وأضاف المدافع "أولويتنا هي الفوز بكل الألقاب. صحيح أننا لم نفز بالدوري منذ فترة لذا فإن لقب الليجا له أهميته ولكن يجب علينا أن نصارع على كل الألقاب".