أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راموس: نحن نسير بخطى جيدة

Google+ Print
راموس: نحن نسير بخطى جيدة راموس: نحن نسير بخطى جيدة

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس اليوم عقب الفوز على أوساسونا بخمسة أهداف لإثنين في الجولة الثالثة بالليجا إن الفريق "يسير بخطى جيدة".

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عقب المباراة "بغض النظر عن ارتفاع درجة الحرارة، حاولنا السعي منذ البداية نحو تحقيق الفوز. يجب علينا تحسين بعض الأشياء ومحاولة الحفاظ على نظافة شباكنا".

وتابع راموس "في البداية لعبنا بسرعة مما سهل تدوير الكرة بعدها زادت صعوبة الأمر. على أي حال نحن نسير بخطى جيدة وبدأنا في استعادة المصابين".

وأضاف المدافع "أولويتنا هي الفوز بكل الألقاب. صحيح أننا لم نفز بالدوري منذ فترة لذا فإن لقب الليجا له أهميته ولكن يجب علينا أن نصارع على كل الألقاب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع