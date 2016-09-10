مؤتمر زيدان – عن تفوق ريال مدريد في ضربات الرأس

(إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه يتدرب على التسجيل من الكرات الثابتة والتي كانت سلاحا فعالا في فوزه على أوساسونا بخمسة أهداف لإثنين اليوم في الجولة الثالثة من الليجا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب المباراة "نتدرب عليها لأنها جزء هام من كرة القدم وتساعدك في فتح المباراة. نمتلك لاعبين مميزين بالرأسيات دفاعيا وهجوميا".

وتابع زيدان "أقدر هذا الفوز لأنه كان هاما بالنسبة لنا، خاصة وانه قد جاء على يد لاعبين أقل مشاركة من البقية".

وبخصوص التحية التي حصل عليها الكرواتي لوكا مودريتش اليوم من الجمهور عند استبداله قال "نعرف من هو. لا توجد حاجة لقول الكثير من الكلمات. أنا سعيد ليس فقط بسبب مباراة اليوم، بل العمل الذي يقوم به منذ فترة".

وأكمل زيدان "التحية التي حصل عليها مستحقة إنه فتى طيب ومجتهد".

وبخصوص الفرنسي كريم بنزيمة الذي شارك في الشوط الثاني ولم ينجح في التسجيل وكانت له كرة في القائم وأخرى في العارضة قال "لعب جيدا. كان يلعب بايقاع. أنا سعيد بما قام به. سيكون مستعدا للعب يوم الأربعاء"، أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال.

وعن تغيير البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ظهر اليوم لأول مرة عقب شهرين من الغياب صرح "لم أتفاوض معه بخصوص الأمر. استمتعت فقط برؤيته في الملعب. أرغب دائما في تواجده معي. سنرى كم من الوقت سيلعب يوم الأربعاء، فأمامنا سبع مباريات في 21 يوما".