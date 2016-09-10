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التشكيل - تريزيجيه أساسي في اللقاء الأول مع موسكرون

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التشكيل - تريزيجيه أساسي في اللقاء الأول مع موسكرون التشكيل - تريزيجيه أساسي في اللقاء الأول مع موسكرون

يلعب محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا لأول مرة مع موسكرون في الظهور الأول له مع الفريق أمام زولت وارجم.

تريزيجيه انتقل على سبيل الإعارة من أندرلخت إلى موسكرون خلال سوق الانتقالات الصيفية وخاض أول مران له مع الفريق عقب العودة من رحلة في جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث جلين دي بوك المدير الفني لنادي موسكرون البلجيكي عن تريزيجيه قائلا: " أحببت العقلية التي يمتلكها تريزيجيه. لم يشكو من مدة رحلة عودته من معسكر منتخب بلاده إلى بلجيكا". (طالع التفاصيل)

وظهر تريزيجيه في التشكيل الأساسي لموسكرون في مفاجأة سعيدة.

ويحتل زولت المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات بينما يأتي موسكرون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

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