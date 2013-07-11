أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة الثانية من "الزوجة الثانية": "العمدة" يحاول إرغام "محروس" على بيع أرضه له

Google+ Print
الحلقة الثانية من "الزوجة الثانية": "العمدة" يحاول إرغام "محروس" على بيع أرضه له الحلقة الثانية من "الزوجة الثانية": "العمدة" يحاول إرغام "محروس" على بيع أرضه له

كتب : سلوى الزغبي الخميس 11-07-2013 01:55

في الحلقة الثانية من مسلسل "الزوجة الثانية"، ظهر طغيان "العمدة عتمان"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل، حيث حاول إرغام "محروس"، أحد شباب القرية، على بيع أرضه له بثمن بخس، لأنها تقع بين أرضه وأرض زوجته "حفيظة"، ولكن محروس شدد على رفضه، وعندما حاول عتمان أن يلفق لمحروس، تهمة سرقة حاول الشاب ضرب العمدة بالنار وهرب، ولكن الرصاصة لن تصيبه، ويجري البحث عن محروس، فيما جعل العمدة "طبيب القرية" يشهد بأن الرصاصة، أصابته بالفعل.

وتعتبر "راوية"، إحدى أغنياء القرية، وتزوج البنات للأغنياء مقابل أجر مادي ولمدة معينة بعد إقناع الأهل واستغلال فقرهم.. ومن ناحية أخرى حاولت "فاطمة" الحصول على طعام لأطفالها، فلجأت إلى "الشيخ محمود"، أحد الرجال الصالحين، وأعطاها طعام، وجاءت إليها جارتها حتى تتناول فطورها معهم.

أما "أبوالعلا" الذي كُسرت قدماه بعد مشاجرة بينه وبين رفاقة على "القهوة"، بسبب الخلاف حول دفع الحساب، وكذب على زوجته "فاطمة"، وأقنعها بأنه وقع من الطاحونة وهو يعمل.

مسلسل الزوجة الثانية، قصة أحمد رشدي صالح، وسيناريو وحوار أحمد صبحي وياسين الضوي، ومن إخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو عبد الجليل، وعمرو واكد، وأيتن عامر، وعلا غانم، وأحمد صيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية