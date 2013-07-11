الحلقة الثانية من "الزوجة الثانية": "العمدة" يحاول إرغام "محروس" على بيع أرضه له

كتب : سلوى الزغبي الخميس 11-07-2013 01:55

في الحلقة الثانية من مسلسل "الزوجة الثانية"، ظهر طغيان "العمدة عتمان"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو عبدالجليل، حيث حاول إرغام "محروس"، أحد شباب القرية، على بيع أرضه له بثمن بخس، لأنها تقع بين أرضه وأرض زوجته "حفيظة"، ولكن محروس شدد على رفضه، وعندما حاول عتمان أن يلفق لمحروس، تهمة سرقة حاول الشاب ضرب العمدة بالنار وهرب، ولكن الرصاصة لن تصيبه، ويجري البحث عن محروس، فيما جعل العمدة "طبيب القرية" يشهد بأن الرصاصة، أصابته بالفعل.

وتعتبر "راوية"، إحدى أغنياء القرية، وتزوج البنات للأغنياء مقابل أجر مادي ولمدة معينة بعد إقناع الأهل واستغلال فقرهم.. ومن ناحية أخرى حاولت "فاطمة" الحصول على طعام لأطفالها، فلجأت إلى "الشيخ محمود"، أحد الرجال الصالحين، وأعطاها طعام، وجاءت إليها جارتها حتى تتناول فطورها معهم.

أما "أبوالعلا" الذي كُسرت قدماه بعد مشاجرة بينه وبين رفاقة على "القهوة"، بسبب الخلاف حول دفع الحساب، وكذب على زوجته "فاطمة"، وأقنعها بأنه وقع من الطاحونة وهو يعمل.

مسلسل الزوجة الثانية، قصة أحمد رشدي صالح، وسيناريو وحوار أحمد صبحي وياسين الضوي، ومن إخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو عبد الجليل، وعمرو واكد، وأيتن عامر، وعلا غانم، وأحمد صيام.