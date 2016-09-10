وزير الصحة يشكل لجنة من أعضاء نقابة الصيادلة لحل مشاكل المريض المصرى

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، تشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة للتواصل الدوري والدائم معه ، بما يخدم صالح المريض المصري ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت ، مع ممثلي مجلس نقابة الصيادلة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بقطاع الدواء ومهنة الصيدلة.

أكد ” راضي ” على اهتمامه الشديد بتطوير مهنة الصيدلة ، لدورها الحيوي في خدمة المريض المصري ، والارتقاء بمنظومة الصحة والدواء في مصر ،مؤكدا أيضا على كامل احترامه وتقديره للصيادلة .

وأشار إلى أنه سيقوم بعقد اجتماعات بعد أجازة العيد مباشرة ، مع اللجنة وبحضور إدارة الصيدلة بالوزارة ومجموعة من الأكاديميين من الصيادلة ، وممثلون للجنة الصحة بمجلس النواب للوصول إلى حل متوازن بشأن القرار “499″ ، بين نقابة الصيادلة والمنتجين والموزعين.

كما سيتم التطرق خلال الإجتماع الذي سيتم عقده بعد إجازة العيد إلى موضوع الأدوية منتهية الصلاحية للخروج بحل متوازن بين الطرفين ، يتم بناء عليه إصدار قرار وزاري لحل هذه المشكلة .

وفيما يخص موضوع نوبتجيات الصيدلانيات من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء ، بوحدات الرعاية الصحية الأساسية لصرف البان الأطفال ، فقد تقرر خلال الإجتماع إعادة النظر في هذه المواعيد نهاية شهر سبتمبر الجاري وذلك بناء على دراسة ميدانية من المكتب الفني والمتابعة بالوزارة ولجنة الحكوميين بالنقابة، يتبعها اجتماع مشترك بين الوزارة والنقابة ، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يحفظ حق أطفال مصر في الحصول على الألبان المدعمة.

وقد تقرر خلال الاجتماع الذي عقد اليوم أن تتحمل وزارة الصحة حافزا للفريق الطبي من العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ومنافذ صرف الألبان الذين يتحملون نوبتجيات من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء.

واستعرض وزير الصحة ووممثلي نقابة الصيادلة مشكلة المحاليل ودراستها وسبل حلها بالتعاون بين الطرفين.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة موضوع الأدوية الناقصة ، وسوف تقوم وزارة الصحة بحصر أعداد هذه الأدوية وحلها بشكل مباشر مع الشركات المنتجة ، خاصة فيما يتعلق بالأدوية التي ليس لها بديل .

كما تم مناقشة موضوع الصيدلة الاكلينيكية وطرق تفعيلها ، حيث تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التعليم المستمر برئاسة الدكتورة منى المهدي الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة أسيوط ،وعضوية الدكتور هيثم عبد العزيز بالتعاون مع لجنة الصيدلة الاكلينيكية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بعمل دراسة شاملة لتطبيق منظومة الصيدلة الاكلينيكية وتقديمها لوزير الصحة مباشرة لاعتمادها.

حضر الإجتماع من نقابة الصيادلة كل من الدكتور صلاح كريم ، الدكتورة منى المهدي ، الدكتور محمد رمضان ، الدكتور أحمد فخري ، الدكتور هيثم عبد العزيز الدكتورة مروة خليل ، الدكتور محمد حسن عبد النبي ، الدكتور حسن إبراهيم الدكتور شريف عبد العال ،الدكتور عصام عبد الحميد ، الدكتور أحمد عبيد .

كما تم الإتفاق على التنسيق بين الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، والدكتور هيثم عبد العزيز ، بخصوص البيانات المتعلقة بالدواء والصيدلة ، لإصدار بيانات مشتركة لإزالة اللغط ببعض وسائل الإعلام.