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إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية بأرمنت جنوب الأقصر

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إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية بأرمنت جنوب الأقصر إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية بأرمنت جنوب الأقصر

أصدر العميد علي الجزار رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوبي غرب محافظة الأقصر قرارا بغلق 7 مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة بقرى وأحياء المدينة بناء على توجيهات المحافظ محمد بدر.

وقال الجزار في بيان له اليوم السبت أنه سيتم قطع المياه والكهرباء عن أصحاب العقارات التي تؤجر مقرات لمراكز الدروس، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجان خاصة تضم فنيين من مجلس المدينة وقيادات تربوية للمرور على المدارس وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتنظيم عام دراسي بدون مشكلات ولجان للتفتيش اليومي على سير العملية التعليمية بالإضافة إلى القيام بأعمال نظافة يومية في محيط جميع المدارس.

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