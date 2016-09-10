تركيا تسمح لشقيق رئيس حزب العمال الكردستاني بزيارته في السجن

قررت السلطات التركية، اليوم السبت، السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة “إمرالي” في بحر مرمرة، بلقاء شقيقه الأصغر بعد فترة طويلة من العزلة.

وذكرت مصادر أمنية، “أن السلطات التركية وافقت على السماح لشقيق أوجلان بلقائه، “بمناسبة عيد الأضحى”، ولم يذكر التقرير تاريخ وساعة الزيارة” حسبما ذكرت وكالة الاناضول التركية.

وكان خمسون من السياسيين والنشطاء المؤيدين للأكراد نظموا إضرابا عن الطعام في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكرية، جنوب شرقي البلاد، قبل أيام، لدعم زعيم المتمردين، داعين الحكومة إلى السماح للمحامين وأفراد الأسرة بزيارته.

يذكر أن الزيارة الرسمية الأخيرة لأوجلان كانت من قبل أعضاء في “اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب” في إبريل الماضي، فيما كانت آخر زيارة له من أحد أفراد عائلته قبلها بعام.

ويقضي “أوجلان” حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، بعد إلقاء القبض عليه في كينيا في 15 فبراير 1999 وإحضاره إلى تركيا، حيث حكم عليه في البداية بالإعدام بتهمة “الخيانة العظمى”، لكن خفف الحكم إلى السجن “مدى الحياة”، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.