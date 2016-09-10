أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تركيا تسمح لشقيق رئيس حزب العمال الكردستاني بزيارته في السجن

Google+ Print
تركيا تسمح لشقيق رئيس حزب العمال الكردستاني بزيارته في السجن تركيا تسمح لشقيق رئيس حزب العمال الكردستاني بزيارته في السجن

عبد الله أوجلان

قررت السلطات التركية، اليوم السبت، السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة “إمرالي” في بحر مرمرة، بلقاء شقيقه الأصغر بعد فترة طويلة من العزلة.

وذكرت مصادر أمنية، “أن السلطات التركية وافقت على السماح لشقيق أوجلان بلقائه، “بمناسبة عيد الأضحى”، ولم يذكر التقرير تاريخ وساعة الزيارة” حسبما ذكرت وكالة الاناضول التركية.

وكان خمسون من السياسيين والنشطاء المؤيدين للأكراد نظموا إضرابا عن الطعام في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكرية، جنوب شرقي البلاد، قبل أيام، لدعم زعيم المتمردين، داعين إلى السماح للمحامين وأفراد الأسرة بزيارته.

يذكر أن الزيارة الرسمية الأخيرة لأوجلان كانت من قبل أعضاء في “اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب” في إبريل الماضي، فيما كانت آخر زيارة له من أحد أفراد عائلته قبلها بعام.

ويقضي “أوجلان” حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، بعد إلقاء القبض عليه في كينيا في 15 فبراير 1999 وإحضاره إلى تركيا، حيث حكم عليه في البداية بالإعدام بتهمة “الخيانة العظمى”، لكن خفف الحكم إلى السجن “مدى الحياة”، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس