شركة مياه الأقصر تناشد المواطنين بترشيد استخدام المياه خلال أيام العيد‎

أهابت شركة مياه الشرب بالأقصر المواطنين بالاستخدام الأمثل لمياه الشرب خاصة خلال فترة الأعياد حتى يتثنى لجميع المواطنين الحصول على مياه الشرب فى جميع أنحاء المحافظة خاصة القرى والنجوع التى تقع فى أطراف الشبكات كما تهيب المواطنين بالمحافظة على شبكات الصرف الصحى .

وقال بيان للشركة اليوم السبت انه نظراً للزيادة السكانية وتلبية لحاجة المواطنين من المياه النقية قامت الشركة بعمل تشغيل محطة مياه الأقصر بكامل طاقتها خلال 24 ساعة (1200 لتر/ث ) حتى تفى إحتياجات جميع المواطنين وتشغيل محطة مياه طيبة 24 ساعة متواصلة من 300 لتر/ث الى 400 لتر/ث للتغلب على ضعف المياه بقرية منشاة العمارى .

أضاف البيان :كما تم إحلال وتجديد محطة مياه أرمنت الحيط النقالى لتعمل على تدعيم المياه بجانب المحطة الكبرى بأرمنت لتصل المياه الى المناطق المرتفعة وتم عمل تدعيم شبكة المياه التى تغذى منطقة الكرنك والقرى المحيطة بها بخط مياه 8 بوصة أدى الى تحسين مستوى ضغوط المياه ووصولها بحالة جيدة الى الكرنك ونجوعها وتغيير الوسط الترشيحى لمحطة مياه الزهراء لرفع كفاءتها وإمداد قرى البغدادى والحبيل والنجوع التابعة لهم بمياه الشرب النقية كما تم ربط عملية مياه البغدادى وإحلال وتجديد الشبكة الخاصة بها لزيادة كميات المياه حتى تصل إلى قرية البغدادى والنجوع التابعة لها وتشغيل محطة مياه إسنا الجديدة تصرف 700لتر/ث كمرحلة أولى وتغذى مدينة إسنا وجميع قرى إسنا غرب ( أصفون – المطاعنة – النمسا – العضايمة – الغريرة – كيمان النمساوية ) توجد بعض القرى جارى ربط الخطوط بها بمعرفة الشركة المنفذة ( المقاولون العرب ) .

وناشدت الشركة المواطنين عدم رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات والإسراف فى إستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مشيرة إلي ان من سيقوم بذلك سيتعرض الى عقوبة الغرامة بمبلغ 1000 جنيهاّ طبقاً لقرار محافظ الأقصر .

وأشار بيان الشركة إلي أن إدارة العلاقات العامة دشنت حملة توعية قبيل عيد الأضحى بدءاً من 1/9/2016 حتى 7/9/2016 بمدينة الأقصر وشملت الحملة نشر الرسائل المتعلقة بــعدم الإسراف وترشيد إستهلاك المياه حتى يتثنى للمواطنين الإستفادة من المياه فى الشرب بدلاً من إهدارها فى مجال التنظيف المنزلى والغسيل وعدم رش الشوارع بالمياه النقية وتجريم إستخدام خراطيم المياه خاصة فى المقاهى والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات فى بيارات الصرف الصحى لتفادى ما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية .