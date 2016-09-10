مشاكل الولادة

مشاكل قد لا تعرفين الكثير عنها، خصوصاً إذا كان حملك للمرة الأولى، وهذا يزرع في نفسك القلق

مشاكل قد لا تعرفين الكثير عنها، خصوصاً إذا كان حملك للمرة الأولى، وهذا يزرع في نفسك القلق، اختصاصيات «ماذر آند بايبي» يهونّ عليك هذه الحقيقة.

لا أريد أن أعاني من تمزق

يمكن التعامل معها بسهولة. ولكن هذا لا يعني أنها شيء لا تخافه كل النساء الحوامل. تحكي لنا هيلينا وهي حامل في الأسبوع الـ29، كيف أنها تقبلت فكرة الانقباضات، فهي ليست إلا آلامًا تأتي وتذهب، لكنها تستدرك: «فكرة أن مهبلي قد يتمزق وأنا أدفع طفلي للخارج تخيفني حقًا».

الحل

أثبتت الدراسات أن تمسيج منطقة «العجان» ما بين المهبل والشرج بدءًا من الأسبوع الـ35 من الحمل تقلل نسبة الاحتياج إلى الغرز. وفي هذا ستحتاجين إلى زيت لا يسبب الحساسية مثل: زيت بذور القمح الجرثومية، وكل ما عليك فعله هو وضع إبهاميك 3-4 سنتيمترات داخل مهبلك.

ثم اضغطي لأسفل، واسحبي للجوانب حتى تشعري بتنميل خفيف. تقول جيلي: «إن القيام بهذا يمدد الأنسجة وينعمها، ومعرفة أن هذه المنطقة ممددة سابقًا سيمنعك من الخوف عند قدوم الطفل»، كما توصي الكثير من النساء بتمديد منطقة «العجان» خلال الحمل بواسطة Epi-no وهو شيء شبيه ببالون صغير تدخلينه في مهبلك خلال الحمل وتنفخينه (epi-no.co.uk)..

أضيفي لمخطط ولادتك

1 - سجلي ملاحظة تتحدث عن رغبتك بالبقاء نشيطة خلال الولادة.

2 - يحدث التمزق إن كان الطفل معكوس الوضع، لذلك توجهك طبيبة التوليد ميشيل هيرد أن تجلسي بوضع مستقيم خلال الولادة؛ يساعد الطفل على الخروج بوضعية سليمة.

3 - خذي بعين الاعتبار ماء الرأس، فهو يطري الجلد ويقلل من احتمالية التمزق. هذا ما قالته معلمة الولادة النشطة في مجالها جولييت وورد، واستمعي إلى القابلة أو الطبيب المسؤول؛ فهما سيخبرانك متى تقومين بالدفع وكيف بأقل الأضرار.

4 - التمزق والقطب ستنهي الموضوع بعد الولادة سريعًا، وسيتم تزويدك بمسكنات للألم. فلا تخافي.

ماذا إن أخرجت خلال الولادة؟

كانت هذه الحال مع آنا، وهي أم لطفل عمره 14 شهرًا، وكانت تصيبها بالكآبة لا إراديًا.

الحل

خلال أشهر الحمل وخاصة شهر الولادة، تناولي طعامًا صحيًا غنيًا بالألياف؛ لتبقى معدتك منتظمة، وتتجنبي إزعاجها بأطعمة غنية بالبهارات وزيت الخروع، الذي تم الترويج له قديمًا على أنه يساعد في الولادة، هذه كلها طرق غير مثبتة، وقد تسبب لك الإسهال.

أضيفي لمخطط ولادتك

1 – تخبرك جيلي أنه مهما حدث معك، فالقابلات أو مسؤولو التوليد قد رأينه كله سابقًا.

2 - وإن حصل وأخرجت خلال الولادة فالأمر سيتم التعامل معه بسرية، كثير من النساء لم يشعرن حتى أن الأمر قد حصل معهن.

3 - إن خروج رأس الطفل هو ما يجبرك على الإخراج؛ لذا فإن كان هناك حركة للأمعاء بمجرد أن ينزل فهذا دليل على أنك تبلين جيدًا.