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كيف تزيدين وزن طفلك؟

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السبت 10-09-2016 12:05

مشكلة تشغل بعض الأمهات، وهي نحالة الطفل الزائدة، وعدم تقبله لأي طعام، لا بد من طريقة ما، " سيدتي نت" التقت بطبيب الأطفال الدكتور محمد أبو داوود ليدلي بالنصائح التالية لكي يزداد وزن الطفل بعد العام الأول ولكن زيادة طبيعية وصحية وليس زيادة مرضية.

• لا يعتبر الإسراف في تقديم الأطعمة السكرية والنشوية هو الطريقة الأمثل لزيادة وزن الطفل. 


 

قدمي له البروتين يومياً على شكل نصف كوب من اللبن الزبادي "الروب"، والجبن والدجاج والبيض.

 

 

• قدمي له فيتامين "سي" لرفع مناعته حيث إن قلة تعرضه للأمراض يكون كفيلاً بزيادة وزنه وفتح شهيته بطريقة طبيعية، عصير البرتقال والجوافة والمانجو في حال توفر موسمها، مناسب لصحته.

• بالنسبة للكربوهيدرات، فقدمي له الخبز والأرز والمكرونة والسيريلاك أو مطبوخ المهلبية القليلة السكر مع الحليب.


 

• يمكنك تقديم يومياً على شكل سمك أو لحوم مسلوقة جيداً ولكن دون الإكثار منها "100 غرام يومياً".


 

• لا تعتقدي أن الأكلات الجاهزة مثل الشيبسي والحلوى هي وسيلة لزيادة وزن طفلك لأنها تمنحه أكبر كمية من الملح والسكر، وتكون كلية الطفل غير قادرة على التخلص من الملح، وكذلك البنكرياس بالنسبة للسكر، فلا تجعلي هذه الأصناف وسيلة لإسكات وإلهاء الطفل عند البكاء.


 

          الطفل عديم الشهية اجعليه يجلس مع إخوته لأن الأطفال يأكلون بدافع الغيرة والتقليد.

 

قومي بتحليل عينة من البراز للتأكد من خلوه من الطفيليات والديدان التي تسبب الأنيميا وبالتالي فقدان الشهية.

 

نسبة الهيموجلوبين في دم الطفل لها دورها في شهيته.

 

 

• في حال الطفل الذي يولد قبل أن يتم مدة الحمل الطبيعية فمن الطبيعي أن يكون قليل الوزن فلا تقارنيه بمن ولدوا معه في نفس الوقت.


• لاعبيه ولاطفيه لأن حالته النفسية تنعكس على إقباله على الطعام، وزجرك له يعتبر أن أفضل طريقة لمعاقبتك بسببه هو الإعراض عن الطعام.

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سيدتي

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