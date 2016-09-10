لحماية ظهر طفلك من الحقيبة المدرسيَّة.. اتبعي هذه النصائح!

مع بدء العام الدِّراسي الجديد والعودة لحمل الحقائب المثقلة بكميَّة كبيرة من الكتب والدفاتر، فطفلك سيدتي بحاجة إلى عناية خاصة، فهو يتأذى من حمل الحقيبة المدرسيَّة على ظهره لمدَّة طويلة. لذا عليك الانتباه إلى هذه النقطة المهمَّة، فهي قد تؤثر في صحة عموده الفقري إلى جانب تأثيرها النفسي عليه إذا كانت ثقيلة.

«سيدتي» التقت باختصاصيَّة طب الأسرة، الدكتورة آلاء مطر، لتقدِّم لك عزيزتي الأُم أهم النصائح لحماية ظهر طفلك من الأذى، وكيف تختارين الحقيبة المناسبة لعمره؟



نصائح لاختيار حقيبة ظهر ملائمة لطفلك:

ـ لا تختاري حقيبة ذات شريط واحد حتى لا يكون حمل الحقيبة كلها على كتف واحد من دون الآخر، فالحقيبة ذات شريطين «الكتفين» تقسِّم حمل الشنطة على الكتفين، وبالتالي تخفف الحمل نوعاً ما على الطفل.

ـ يجب ألا تزيد محتويات الحقيبة عن 10% من حجم الطفل على سبيل المثال إذا كان وزن الطفل 20 كيلوغراماً يجب ألا يزيد وزن الحقيبة عن 2 كيلوغرام.

ـ قومي بوضع الأشياء الثقيلة بشكل متوازٍ مع الظهر. على سبيل المثال ضعي الكتب في الجزء الخلفي من الحقيبة الموازي للظهر.

ـ اختاري حقيبة مقسَّمة إلى أجزاء عديدة حتى يكون سهلا على الطفل إيجاد هذه العناصر بسهولة.

ـ العناصر التي صنعت منها الحقيبة، فالحقائب المصنوعة من القماش أخف في الحمل من المصنوعة من الجلد.

ـ اختاري حقيبة بها حزام للوسط، حيث تساعد على تقسيم حمل الحقيبة بين الكتف ومنطقة الوسط.

ـ احرصي على تنظيف حقيبة طفلك يومياً حتى تتأكدي أنَّها خالية من بقايا الطعام وباقي الماء والعناصر غير الضروريَّة، التي قد تزيد من حمل الحقيبة.

ـ كلما اختلفت المرحلة التعليميَّة للأطفال اختلف محتوى حقائبهم المدرسيَّة. على سبيل المثال الأطفال في سن الحضانة والابتدائي تحتوي حقائبهم على صندوق الغذاء على عكس الإعدادي والثانوي، لهذا لا تملئي حقيبة طفلك بأشياء غير ضروريَّة وتجعل حقيبة طفلك أثقل.

ـ اختيار الأدوات المدرسيَّة ليس بالأمر السهل فأنت بحاجة إلى شراء أدوات بخامات جيِّدة وفي الوقت نفسه تحافظين على الميزانيَّة، وهنا ننصحك بضرورة الاعتماد على قائمة صغيرة تحدِّدين فيها ما يحتاجه طفلك هذا العام.



نصائح لسلامة ظهر طفلي من الحقيبة المدرسيَّة:

ـ على الطفل أن يمارس التمارين السويديَّة المتعارف عليها، إذ إنَّها تحافظ على صحة العمود الفقري وليونة العضلات.

ـ مراقبة حركة العمود الفقري عند الطفل من خلال مشيته وملاحظة أي انحناء أو ارتفاع أحد الأكتاف عن الآخر، إذ إنَّها مشكلة يجب سؤال الطبيب عنها على الفور.

ـ إذا كان برنامج طفلك المدرسي مزدحماً ويحتاج لحمل كميَّة كبيرة من الكتب عليه أن يبادل حمل الحقيبة بين يديه.

ـ التواصل مع المدرسة للحصول على برنامج الطفل بالكامل حتى لا يضطر إلى حمل كميات كبيرة من الكتب غير اللازمة.

وهكذا عزيزتي الأُم تحمين طفلك وتتفادين حصول أي مشكلة فيما بعد في ظهره أو عموده الفقري لا قدر الله.