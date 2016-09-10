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وزير الدفاع الفرنسي : جورجيا مستعدة للانضمام إلى “الناتو”

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وزير الدفاع الفرنسي : جورجيا مستعدة للانضمام إلى “الناتو” وزير الدفاع الفرنسي : جورجيا مستعدة للانضمام إلى “الناتو”
وصرح الوزير الفرنسي للصحافيين إثر لقائه نظيره الجورجي ليفان ايزوريا، أن “جورجيا مستعدة لدخول الحلف”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.وأضاف “لودريان” الذي سيلتقي أيضًا الرئيس الجورجي غيورغي مارفيلاشفيلي، ورئيس الوزراء غيورغي كفيريكاشفيلي، خلال زيارته التي تستمر 3 أيام، أن “فرنسا كلفت التعاون مع جورجيا في الدفاع الجوي، العنصر الأساسي في السيادة”.

وتابع “سنتقدم سريعًا باقتراح تحرك لتتمكن جورجيا من التزود بوسائل فاعلة من أجل سيادتها الجوية”.

يذكر أنه خلال زيارة لجورجيا في 2014، ذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند “بدعم فرنسا لجورجيا ووحدة أراضيها”.

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