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بالفيديو..محافظ ورئيس جنوب الوادي يتفقدان المبانى المخصصة للكليات بالجامعة‎

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تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى المبانى المخصصة للكليات الجديدة لجامعة جنوب الوادى.

وتابع المحافظ ورئيس جامعة جنوب الوادي العمل بكليات الألسن والحاسبات ونظم المعلومات والآثار، والمبنى الإدارى للجامعة، ومستشفى الأقصر العام، وشاهدا قاعات المحاضرات ومعامل اللغات ومكتبات الكليات .

وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادى على جهود محافظة الأقصر فى إنهاء المبانى المخصصة قبل بدء الموسم الدراسى، مشيدا بدور محافظ الأقصر فى بدء الدراسة هذا العام ، لما قدمه من دعم كبير للجامعة من تخصيص المبانى وسرعة توصيل المرافق اللازمة .

هذا وتستعد كلية الآثار لاستقبال70 طالب للأقسام الثلاثة الآثار الإسلامى والمصرى القديم وترميم الآثار ، و كلية الآلسن تستعد لاستقبال 114 طالب لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ، كما تستعد كلية الحاسبات ونظم المعلومات لأستقبال 70 طالب لقسمى علوم الحاسب والوسائط المتعددة وهو ثانى قسم يتم أفتتاحة بعد جامعة أسيوط ، وجميع هذة الأعداد قابلة للزيادة .

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