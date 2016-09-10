اكتشفي مجموعة "تيفاني تي" المستوحاة من مدينة نيويورك

ترمز مجموعة "تيفاني تي" Tiffany T من دار "نيفاني أند كو" Tiffany&Co التي أطلقت عام 2014 إلى مدينة نيو يورك وتعبر عن الطاقة والقوة وقدرة الابتكار التي تتحلى بها هذه المدينة وكل من يعيش ويعمل فيها ويحلم تحت سمائها. ترتسم خطوط المجموعة بوضوح لا مثيل له كما هو بديهي في سوار T Square الأيقوني ويعكس هذا هندسة المدينة الأفقي الذي يعني أن الوجهة الوحيدة فيها هي صعوداً.

تتألف مجموعة "تيفاني تي" Tiffany T من تصاميم لافتة للنظر بخطوطها العصرية والطولية البارزة تعبرعن قوة شخصية المرأة التي ترتديها وتذكر بحيوية واندفاع نيو يورك الدائم إلى الأمام وقدرة هذه المدينة على إعادة ابتكار نفسها – فمن هنا تأتي أجد التصاميم التي أضيفت إلى المجموعة.

تتوفر التصاميم الجديدة بالذهب الأصفر والأبيض والوردي عيار 18 قيراط وكذلك الفضة لتكون امداداً وتطوراً رائعاً للمجموعة.

فأساور وخواتم Tiffany T Wrap هي بمثابة تحية لبنية المجموعة البارزة والمتميزة من حيث الخطوط الخارجية المرسومة بكل وضوح التي تلتف حول المعصم والإصبع بكل سلاسة لتنتهي بحرف T القوي. وكذلك الأمر مع تصاميم Smile التي تذكرنا بالتي أطلقت عام 2014 فقد أعيد ابتكارها اليوم على شكل أقراط أذن وأساور بعضها مرصع بالماس.

أمامجموعة خواتم Tiffany T Two الجديدة فهي مذهلة تبرز رسم حرف T الأيقوني وتعكس جمالية التناقض بين المعدن والألماس المتلألئ مما يلهم بارتداء عدة منها معاً أو مع تصاميم أخرى. إن هذه التصاميم الجديدة كما جميع تصاميم Tiffany T هي عصرية لكنها ذات أسلوب كلاسيكي يدوم إلى الأبد – كما المدينة التي استوحيت منها.