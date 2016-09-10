دار معوّض تحتفل باليوم الوطني السعودي

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، تستعدّ دار الألماس الراقية، "معوّض" Mouawad، للاحتفال بروح هذه المناسبة بتقديم طقم أكسسوارات فريد للرجال. وتخليدًا لهذه الذكرى، استوحيت ألوان هذا الطقم الفاخر من ألوان العلم السعودي، فصُمّم من الذهب الأبيض المرصّع بأروع أحجار الزمرّد الخضراء.

ويشيد هذا الطقم الثمين، المؤلّف من مسبحة وكبك وخاتم، بأرقى مستويات الحرفية التي تُعرف بها الدار، وبأبهى أحجار الطبيعة الخلابة، مسلّطًا الضوء على القيم التي تجعل من هذا اليوم ذكرى طبعت تاريخ المملكة إلى ما لا نهاية.